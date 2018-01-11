مانشيني: يشرفني تدريب منتخب إيطاليا

ميلانو: قال روبرتو مانشيني مدرب مانشستر سيتي وانترناسيونالي السابق إنه يرغب في تدريب منتخب إيطاليا لكرة القدم ووصف هذه المهمة بأنها ستكون بمثابة شرف بالنسبة له.

وبات المنصب شاغرا منذ إقالة جيان بييرو فنتورا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عقب فشل إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال كارلو أنشيلوتي، أحد المرشحين للمنصب، إنه غير مهتم حاليا بتولي هذه المسؤولية.

وشارك مانشيني، المهاجم الموهوب حينما كان لاعبا، في 36 مباراة مع منتخب إيطاليا ولم يسبق له اللعب في كأس العالم رغم أنه كان ضمن التشكيلة التي خاضت بطولة 1990 على أرضه.

وقال المدرب البالغ عمره 53 عاما لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت “لدي حلم هو الفوز كمدرب بشيء لم أفز به كلاعب هو كأس العالم.

“عملت في العديد من الأندية الكبيرة وانتصرت. من الجيد تدريب المنتخب الوطني. سيكون ذلك شرفا ومصدرا للفخر. كذلك الفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم أيضا”.

وقال مانشيني، مدرب زينيت سان بطرسبرج الروسي، إن شكوى بعض مدربي المنتخبات من عدم رؤية اللاعبين لفترات طويلة لا تمثل له أي مشكلة.

وأضاف “عملت في الملعب كلاعب ومدرب يوميا لأربعين عاما. لازلت صغيرا ويمكني العودة لتدريب الأندية بعد المنتخب”.( رويترز)