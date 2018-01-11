  الكويت.. أول استجواب لوزيرة بالحكومة الجديدة أمام البرلمان

الكويت: أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، الخميس، تسلمه استجواباً موجهاً من 3 نواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

ويعد هذا الاستجواب الأول منذ تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال الغانم، في تصريح للصحفيين، إن “الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف (مستقلون) إلى الوزيرة بصفتها، سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 23 يناير /كانون الثاني الجاري”.

وأضاف “اتخذت كل الإجراءات بإبلاغ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المستجوبة”.

وفي وقت سابق اليوم، تقدم النواب الثلاثة إلى رئيس مجلس الأمة بطلب الاستجواب من 5 محاور.

وتتضمن المحاور “التجاوزات في هيئة الإعاقة، قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات، الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين محاربة للكفاءات، الفساد بهيئة القوى العاملة، ‏والإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات”. ( الاناضول )