الهجمة المرتدة .. ميريام كلينك في مرمى نيران طوني خليفة -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

أعلن برنامج” العين بالعين” انه سيعرض اليوم الخميس لقطات لم يكن يرغب في عرضها” حول حادثة طرد مقدم البرنامج طوني خليفة الأسبوع الماضي لمرافقي ضيفته عارضة الأزياء ميريام كلينك، لينتهي الطرد بانسحاب ميريام من الحلقة على الهواء مباشرة.

ونشر البرنامج الذي يبث على تلفزيون الجديد اللبناني تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” تقول” ردّاً على مرافقي ميريام كلينك… العين بالعين يعرض ما لم نكن نرغب في عرضه لما حصل تحت الهواء”.

وكان الإعلامي طوني خليفة مقدم برنامج “العين بالعين” قد لزم الصمت سواء على حسابه الشخصي على “تويتر” او حساب برنامجه.

ردّاً على مرافقي ميريام كلينك… #العين_بالعين يعرض ما لم نكن نرغب في عرضه لما حصل تحت الهواء.

غدا 9:30م على #الجديد pic.twitter.com/80nGcdNywF — العين بالعين (@Al3aynBel3ayn) ١٠ يناير، ٢٠١٨