عشاء “وحش” هوليوود المتحرش ينتهي بصفعتين على وجهه -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

تعرّض المنتج والمخرج الأمريكي هارفي وينشتاين للصفع مرتين على وجهه، في مطعم بولاية أريزونا الأمريكية، ليلة الثلاثاء الماضي، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاعن موقع إخباري باسم TMZ.

وكشف الفيديو المتداول لحادثة الضرب أن المنتج الأمريكي المتهم بالتحرش بنجمات هوليوود تعرّض للصفع على وجهه في الوقت الذي بدا فيه المهاجم ضاحكاً حينما كان يصوب لكماته لوينشتاين.

كما يظهر مقطع الفيديو، كيف أن شخصا يدعى ستيف نهض عن كرسيه وقت مرور وينشتاين إلى جواره، وسرعان ما أنقض عليه وضربه بظهر يده ضربتين خفيفتين على وجهه.