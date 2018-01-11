تقديم عصائر أجنبية في حفل لترويج البضائع الاردنية
Jan 11, 2018
عمان- “القدس العربي”: فوجئ وزير العمل الأردني علي الغزاوي اليوم الخميس بتقديم انواع من العصائر صناعة غير اردنية، خلال رعايته حفل اطلاق حملة “صنع في الأردن” التي تتبناها غرفة صناعة عمان، في مبنى وزارة العمل.
وقال موقع “عمون” الذي نقل الخبر إن الوزير أعطى امره على الفور بإعادة هذه العصائر الى مصدرها وشراء منتجات اردنية..
كنت أعشق عصير المنجة المصرية قها منذ نصف قرن حين كانت تعبأ بعلب من الصفيح
تفاجأت وأنا أشربها من مركز تسوق للأجانب في السويد بطعمها الجديد ! ماء+سكر+نكهة منجة !!
كذلك كانت المنتجات الأخرى من مصر مع الأسف بالرغم من الأسماء العالمية لهذه السلع والمنتتجات !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
*الأخطاء تقع أحيانا.
للأسف;(العصائر ) الأردنية
أقل جودة من المستوردة.
عموما هذه الواقعة ذكرتني
بواقعة حصلت بالسودان.
* بعض الأحزاب السياسية عمل
ورشة عمل تحت عنوان
مقاطعة (البضائع الأمريكية)
وأثناء فترة الإستراحة كان الجميع
يشرب (البيبسي والكولا)..!!!؟؟؟
سلام