تقديم عصائر أجنبية في حفل لترويج البضائع الاردنية

عمان- “القدس العربي”: فوجئ وزير العمل الأردني علي الغزاوي اليوم الخميس بتقديم انواع من العصائر صناعة غير اردنية، خلال رعايته حفل اطلاق حملة “صنع في الأردن” التي تتبناها غرفة صناعة عمان، في مبنى وزارة العمل.

وقال موقع “عمون” الذي نقل الخبر إن الوزير أعطى امره على الفور بإعادة هذه العصائر الى مصدرها وشراء منتجات اردنية..