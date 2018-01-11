للمرة الأولى منذ أنباء مقتله.. ظهور طارق صالح في “شبوة” اليمنية-(فيديو)

دبي: ظهر طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق الراحل علي صالح الذي كان أعلن مقتله او اصابته بجروح بالغة في معارك الشهر الماضي مع الحوثيين، مجددا في صحة جيدة في شريط فيديو واكد مقرب منه وصوله الخميس الى منطقة تحت سيطرة الحكومة.

وكان علي صالح الذي تحالف لفترة مع الحوثيين، قتل في بداية كانون الاول/ديسمبر 2017 إثر معارك بين انصاره والمتمردين بعد ايام من اعلانه مد اليد للسعودية التي تحارب الحوثيين.

وتتدخل الرياض منذ آذار/مارس 2015 بدعوة من القوات الحكومية اليمنية لوقف تقدم المتمردين.

وخلال مواجهات كانون الاول/ديسمبر أعلن ان نجل شقيق صالح قتل او اصيب بجروح خطرة.

لكن شريط فيديو تلقته فرانس برس الخميس اظهر طارق محمد عبد الله صالح الذي تولى لسنوات قيادة قوات عمه، وهو يخطب في انصاره.

وتعذر التأكد من صحة الفيديو لكنه يظهر طارق وهو يتحدث عن مقتل عمه “الشهيد الزعيم” و”الشهيد عارف الزوكا” الامين العام للمؤتمر الشعبي حزب علي صالح. وقتل الزوكا في بداية كانون الاول/ديسمبر في صنعاء.

وقال نبيل الصوفي القريب من اسرة صالح لفرانس برس ان طارق صالح وصل الخميس الى منطقة في محافظة شبوة (جنوب) الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وكان حزب المؤتمر عين الاحد الماضي خليفة للرئيس السابق هو صادق امين ابوراس الوزير السابق للزراعة. لكن الحزب يبدو منقسما وانضم عدد من كوادره واعضائه الى معسكر الحكومة.

وتدور حرب في اليمن منذ ثلاث سنوات بين القوات الحكومية المدعومة خصوصا من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق واسعة من شمال اليمن وغربه منذ نهاية 2014.

وقتل نحو تسعة آلاف شخص واصيب أكثر من 51 ألف شخص منذ التدخل العسكري للسعودية وحلفائها في آذار/مارس 2015، بحسب آخر ارقام منظمة الصحة العالمية.(أ ف ب).