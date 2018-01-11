اليونايتد يُبادر بمحاولة جريئة لخطف هدف السيتي

لندن-”القدس العربي”:

كشفت تقارير صحفية إنكليزية، عن احتمال حدوثه مفاجأة مدوية خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، بعد دخول مانشستر يونايتد على الخط، لمزاحمة عدو المدينة “مانشستر سيتي”، على هدف بيب غوارديولا، الذي يسعى للتعاقد معه منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن جوزيه مورينيو أعطى المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودورد، الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مباشرة مع مدرب أرسنال آرسن فينغر، من أجل شراء عقد المُتمرد التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي كان من المفترض على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص السيتيزينز في “ديد لاين” 2017، لولا فشل كشاف النجوم في جلب البديل ليمار، بعد رفض موناكو فكرة البيع بأي ثمن، حتى لا يتعرض الفريق لهزة جراء بيع الثلاثي بيرناردو سيلفا، كيليان مبابي وبكايوكو.

وأكد نفس المصدر أن زعيم إنكلترا على المستوى المحلي، تقدم بالفعل بمحاولة جريئة لإفساد انتقال لاعب برشلونة السابق إلى كتيبة الكاتلوني بيب غوارديولا، وذلك بعرض حوالي 25 مليون جنيه إسترليني، أي أكثر من العرض الذي تقدم به النادي السماوي وقوبل بالرفض (15 مليون بعملة المملكة المتحدة).

أما حجر العثرة الوحيد، فيكمن في إصرار صاحب الـ25 عامًا على راتب أسبوعي لا يَقل بأي حال من الأحوال عن 300.000، وهو ما قد يُعرقل إتمام الصفقة، إذا لم ترضخ إدارة اليونايتد لرغبة هداف تشيلي التاريخي. عكس جار المدينة، على أتم الاستعداد لدفع الراتب الأسبوعي، لكنه لا يُريد حتى تقليل عرض الصيف الماضي للنصف، بحجة أن اللاعب عقده سينتهي بعد أقل من ستة أشهر، ومن الممكن ضمه على طريقة بوسمان.

في الوقت ذاته، تفاعلت الكثير من الصحف والمواقع الإنكليزية مع اقتراح شركة الملابس الأمريكية الشهيرة الراعية لأليكسيس سانشيز، التي وصفت نادي تشيلسي بالنادي المثالي لأليكسيس، لدرجة أن بعض الشائعات فسرت مُقترح الشركة أنه إشارة واضحة لاقترابه من “ستامفورد بريدج”، ليبقى مستقبله مُعلقًا حتى إشعار آخر، خاصة وأن فينغر ما زال متشبثًا بأمل استمرار اللاعب لنهاية العقد، ولا يستبعد أن يُجدد عقده في أي وقت.