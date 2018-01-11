بيريز يُفاضل بين اثنين لخلافة زيدان في ريال مدريد

لندن-”القدس العربي”:

حدث ما لم يكن يتوقعه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وبدأ الإعلام الإسباني بوجه خاص والأوروبي بوجه عام، يُراهن على رحيله في أقرب فرصة، في ظل التراجع الصادم في الأداء والنتائج على مستوى المحلي، باحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الليغا بفارق 16نقطة كاملة عن الغريم المتصدر برشلونة.

وجاء الأداء المُخيب للآمال أمام نومانسيا الذي خرج بنتيجة التعادل 2-2 من قلب “سانتياغو بيرنابيو” في إياب الدور من النهائي في كأس ملك إسبانيا، ليفتح مجال أكثر للتكهنات حول المدرب الفرنسي، وكانت البداية بالتقرير الذي نشرته صحيفة “الآس″ الإسبانية، وتحدثت فيه عن أقوى المُرشحين لخلافة زيزو في النادي الملكي.

وبحسب ما أشار إليه نفس المصدر، فإن زيدان لن يكون على رأس الجهاز الفني لريال مدريد الموسم القادم، على اعتبار أن الرئيس فلورنتينو بيريز يتفاوض الآن مع مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف، ليقود الميرينغي في مرحلة ما بعد المدرب الحالي، وكأنها موجة ثانية لفصل جديد من ربط مستقبل مدرب أبطال العالم بالريال، بعد التقارير الألمانية التي أكدت أنه عازم على إنهاء تجربته الدولية بعد المونديال، حتى لو احتفظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي، وذلك لرغبته في العودة للعمل مع الأندية.

في الوقت ذاته، هناك أنباء أخرى تُفيد بأنه في حالة فشل بيريز في جلب يواكيم لوف للبيرنابيو بعد العرس الكروي الروسي، فسوف يلجأ للخطة B، بعرض المنصب على مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو، إلا إذا حدثت معجزة في النصف الثاني، وعاد الريال للمنافسة بقوة مع لقب الدوري وفاز بالكأس المحلية المُستعصية عليه ومعها الاحتفاظ بدوري الأبطال، في الغالب لن يترك مكانه بسهولة.