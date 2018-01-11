فالنسيا يتعاقد مع لاعب وسط أرسنال بصفة نهائية

لندن-”القدس العربي”:

أعلن فالنسيا عبر موقعه الرسمي، توصل الإدارة إلى اتفاق مع مسؤولي نادي أرسنال، بموجبه انتقل لاعب الوسط الفرنسي فرانسيس كوكلين إلى خفافيش “خفافيش” بعقد ينتهي عام 2022 وليس على سبيل الإعارة، كما كانت تُشير التقارير الإسبانية.

واقترن اسم صاحب الـ26 عامًا بالجار اللندني وست هام يونايتد في أول أيام الميركاتو الشتوي، وقيل أنه سيذهب إلى الملعب “الأولمبي” على سبيل الإعارة، لإنقاذه موسمه قبل أن يخسر فرصة الظهور بألوان الديوك في مونديال روسيا، في ظل كثرة جلوسه على مقاعد بدلاء المدفعجية، لكن فجأة دخل الفريق الإسباني على الخط، ونجح في إتمام الصفقة مقابل 12 مليون يورو.

وتأكيدًا على انتهاء كافة الإجراءات الروتينية وتجاوز الشاب الفرنسي الفحوصات الطبية، نشر موقع فالنسيا الرسمي هذا البيان “لقد توصلنا إلى اتفاق مع أرسنال لشراء فرانسيس كوكيلين حتى 30 يونيه 2022 وشرط جزائي 80 مليون يورو”.

وعانى كوكلين الأمرين من كثرة الجلوس على مقاعد البدلاء منذ بدء الموسم الجاري، الذي لم يُشارك فيه سوى في سبع مباريات فقط في البريميرليغ، منهم واحدة فقط ضمن التشكيلة الأساسية عندما انحنى أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، ما عّجل بخروجه من فريقه ليحصل على دقائق أكثر ليلفت أنظار ديديه ديشان، قبل أن يختار القائمة المسافرة لبلاد الثلج يونيو القادم.