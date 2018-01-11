بوتين: نعرف من يقف وراء هجوم الطائرات بدون طيار على قواعدنا بسوريا

موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا تعرف “المحرض” على هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدتين عسكريتين لروسيا في سوريا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأضاف بوتين أنه تحدث مع الرئيس التركي طيب إردوغان، وإن تركيا ليست لها علاقة بالهجوم الذي قالت وزارة الدفاع إنه وقع ليل السادس من يناير/ كانون الثاني.

وأوضح الرئيس الروسي أن الهجمات تهدف إلى تقويض علاقات روسيا مع شركائها وعلى رأسها تركيا، مؤكدا أنّه تم التخطيط لها بشكل مفصّل. وأردف “الطائرات بدون طيار التي استخدمت في تنفيذ الهجمات مموهة، لإظهارها وكأنها مصنوعة يدويا”.

وتبنى الهجوم جهة تسمي نفسها “حركة العلويين الأحرار” التي لم يُسمع عنها من قبل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء، تحديد مكان إقلاع الطائرات بدون طيار التي نفذت الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية غربي سوريا مساء السبت الماضي.

ونقلت قاعدة حميميم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الأربعاء، عن وزارة الدفاع أنه “تم تحديد مصدر إقلاع الطائرات بدون طيار التي نفّذت الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية، وهو من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في إدلب التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التي تُسمى بـ(المعارضة المعتدلة)”.

وألمحت الوزارة، الثلاثاء، إلى تورط الولايات المتحدة في الهجوم.

وتلمح روسيا، الداعم الرئيسي للنظام السوري، منذ فترة طويلة إلى دعم الولايات المتحدة لبعض الجماعات المعارضة في الحرب متعددة الجبهات في سوريا.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية: “في الوقت الذي كانت فيه الطائرات بدون طيار التابعة للإرهابيين تغير على أهداف عسكرية روسية في سوريا، كانت هناك طائرة تجسس من طراز بوسيدون تابعة لسلاح الجوي الأمريكي تحلق فوق البحر المتوسط لأكثر من أربع ساعات على ارتفاع 7000 متر وتقوم بدوريات بين طرطوس وحميميم”.

(وكالات)