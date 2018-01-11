استشهاد فلسطينيَين في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

غزة: قالت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان إن شابين فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات، اليوم الخميس، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة أثارت احتجاجات فلسطينية عنيفة على حدود غزة وفي الضفة الغربية.

وقال مسعفون وشهود إن شابا عمره 16 عاما استشهد وأصيب آخران في اشتباك قرب سياج حدودي بين غزة وإسرائيل حيث رشق فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن “أعمال شغب عنيفة اندلعت في موقعين على حدود غزة شارك فيها قرابة 50 فلسطينيا حيث رشقوا القوات بالحجارة ودفعوا بإطارات مشتعلة نحوها”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا آخر عمره 16 عاما أيضا استشهد في اشتباكات في قرية بورين قرب بلدة نابلس في وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المتحدثة إن القوات التي تمشط المنطقة، بحثا عن المشتبه بقتلهم مستوطنا إسرائيليا هذا الأسبوع، تعرضت لهجوم “بوابل من الحجارة”.

وأطلق مسلحون من غزة، التي تهيمن عليها حركة حماس 18 صاروخا صوب إسرائيل واستشهد عنصران من حماس في ضربات جوية انتقامية شنتها إسرائيل. وأودت نيران القوات الإسرائيلية بحياة 14 محتجا في اشتباكات عبر الحدود. وفي المجمل استشهد 17 فلسطينيا وقتل إسرائيلي منذ بدء موجة الاحتجاجات منذ إعلان ترامب.

(رويترز)