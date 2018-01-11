“مقطع″ ملكة جمال لبنان يسجل مليوني مشاهدة.. وتصريح الظهور عارية يلاحقها من جديد!-(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

تصدرت ملكة جمال لبنان السابقة النجمة نادين نجيم تعليقات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين لسببين مختلفين جدا.

السبب الأول انها حصدت ما يقارب مليوني مشاهدة لمقطع الفيديو القصير الذي نشرته على حسابها على تطبيق “إنستغرام” ثم غردت به على حسابها على “تويتر”و على”فيسبوك”أيضاو ..

وتظهر فيه نادين نجيم وهي تقدم دقائق من الرقص الفكاهي مع أصدقائها على خلفية أغنية “العب يلا” للثنائي اوكا واورتيغا.

نادين من خلال هذا الفيديو جسدت ما كتبته من تعليق حرفيا، فقد كتبت :”انا اكتر شخص بحب يعيش وينبسط بأي مكان وتحت أيا ظرف لما غيري بكون همه يبخ سم وينغص فرحتي انا بكون عم بخ ضحك وفرح مع أصحابي … انبسطوا عيشوا ضحكوا رقصوا طالما محترمين حالكم ومحترمين غيركم… لأنه كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر !!! الحياة بتجي مرة وحدة وأقصر من انه نعيشها لنرضي غيرنا”.

العبارة الأخيرة يبدو انها مرتبطة بالسبب الثاني وهو الخاص بإعادة تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لها، من لقاء سابق أجرته مع برنامج “Sorry” قالت خلاله بأنها لا تمانع في ظهورها عارية على الشاشة إن مثّلت في هوليوود.

وبرغم من أن المقطع يعود لسنوات مضت إلا أن عددا من المدونين صبوا جام غضبهم على ملكة جمال لبنان السابقة من جديد ..فهل قصدت نادين بعبارتها الجريئة “لأنه كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر !!! الحياة بتجي مرة وحدة وأقصر من انه نعيشها لنرضي غيرنا”.؟” .

ويذكر أن نادين نسيب نجيم من مواليد فبراير 1984 ، وهي ممثلة لبنانية تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها ونالت لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004.