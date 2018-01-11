أسر تركية في هولندا تتلقى تهديدات بالقتل لارتيادها المساجد 

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، إن بعض الأسر التركية المقيمة في مدينة زاندام شمال غربي البلاد، تلقت مؤخراً تهديدات بالقتل بسبب ارتيادها المساجد.

وقالت ويندي بودوين، المتحدثة باسم شرطة زاندام، إن “أسرتين تركيتين تعيشان في المدينة تلقتا رسائل تهديد تتوعد بقتل أفرادها في حال ارتيادهم المساجد”.

وأضافت المتحدثة “تم فتح تحقيق في تلك المسألة عقب شكوى قدمتها الأسرتان”. وأوضحت بودوين أنه “لا توجد معلومات عن المشتبه بهم”.

وبهذا الخصوص، أفادت وسائل إعلام محلية أن الأسرتين، وهما جيران أيضًا، عثرتا على الرسائل على عتبتي شقتيهما مرفقة برموز للصليب المعقوف (يرمز إلى النازيين سابقا في ألمانيا). وجاء في الرسائل المكتوبة بحبر أحمر “إذا ذهبتم إلى المسجد مرة أخرى، ستكون نهايتكم”.

ومؤخرا، قدم السفير الأمريكي الجديد في هولندا بيتر هوكسترا، اعتذاره عن تصريحات سابقة اتهم فيها المسلمين في هذا البلد بالتسبب بفوضى، وذلك بعدما حاول انكارها.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على الإنترنت يظهر فيه السفير وهو يقول “لقد وصلت الحركة الإسلامية إلى مرحلة يمكن أن تهدد أوروبا بالغرق في الفوضى، هناك فوضى في هولندا، سيارات تحترق وشخصيات سياسية تحترق”.

(وكالات)