قبل تسليمه لأمريكا.. مساعد لأسامة بن لادن يهاجم حراس سجن في فرنسا

باريس: هاجم ألماني، يعتقد أنه كان مساعدا لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وأدين لدوره في هجوم على معبد يهودي في تونس عام 2002، أربعة من حراس سجن، اليوم الخميس، وذلك قبل أسابيع من احتمال تسليمه للولايات المتحدة.

وفي فرنسا عام 2003 ألقي القبض على كريستيان جانجزارسكي، وهو ألماني اعتنق الإسلام وقضى وقتا في أفغانستان ويعتقد أنه كان مستشارا لبن لادن.

وفي 2009 صدر حكم بسجنه 18 عاما بوصفه أحد المخططين لهجوم جربة الذي قتل فيه 21 شخصا.

وتنتهي مدة عقوبته في فبراير/ شباط. وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها تريد تسلمه لدوره في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

وقال مسؤولون إنه هاجم أربعة حراس بسلاح ذي شفرة اليوم الخميس.

وفتح الادعاء تحقيقا يتصل بمكافحة الإرهاب في هجوم اليوم وهو الأمر الذي سيؤجل تسليمه المحتمل لواشنطن.

وكان جانجزارسكي واحدا من ثلاثة رجال، بينهم خالد شيخ محمد الذي لعب دورا رئيسيا في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بالولايات المتحدة، حوكموا في باريس عن هجمات جربة.

ووفقا لوثائق القضية في ذلك الحين تلقى خالد شيخ محمد وجانجزارسكي اتصالات هاتفية من المفجر الانتحاري قبل الهجوم.

(رويترز)

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)