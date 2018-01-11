الوليد لمّع السيسي واعتبر رئاسته ضربة للثورات العربية..فكيف رد عليه؟ ـ ( فيديو)

“القدس العربي”: جمدت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق المصرية قرار تخصيص 65 فدانًا لصالح مؤسسة “الوليد بن طلال الإنسانية”، كانت مخصصة لإنشاء وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

وذكرت تقارير إعلامية أن مصادر حكومية مصرية أرجعت سبب التجميد لعدم استكمال مؤسسة بن طلال “لإجراءات تنفيذ المشروع سواء بتوفير التمويلات أو طلبات الحصول على تراخيص التنفيذ”.

وكانت المؤسسة السعودية حصلت على موافقة لإنشاء وحدات سكنية ضمن مشروع تنفيذ 10 آلاف شقة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا لبروتوكول تعاون بينها وبين ووزارات الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير.

والأمير الوليد بن طلال واحد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين الذين ألقت السلطات السعودية القبض عليهم خلال شهر نوفمبر الماضى، ضمن ما وصفته الحكومة السعودية بـ”حملة على الفساد”.

وقالت مصادر أن الأرض المخصصة لإتمام المشروع (65 فدانا) كانت تشمل إقامة آلاف الوحدات السكنية في مناطق مختلفة منها مدينة الفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسادات، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، ومدينة بنى سويف الجديدة.

وأضافت المصادر، أن قرار تخصيص الأراضى “يعتبر لاغياً بسبب مرور فترة زمنية تتجاوز عام كامل دون أى تعامل رسمي على الأرض”.

غير أن متابعين ربطوا قرار حكومة عبد الفتاح السيسي باحتجاز الوليد بن طلال، و اعتبروا أنه لو كان الملياردير السعودي حراً طليقا لما طبق عليه هذا القرار.

االلافت بن طلال كان في القاهرة قبل أسابيع قليلة من اعتقاله، وفرش له البساط الأحمر كالعادة، و جدد إشادته بالسيسي، و بجهوده في النهوض بالاقتصاد المصري.

وكان الملياردير السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، صرح “أن انتخاب عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر ضربة قاصمة لجماعة الإخوان المسلمين وانشاء الله الضربية القاصمة الأخيرة لما يسمى بالثورات العربية”.