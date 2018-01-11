فنان لبناني يتعرض لحادث سير مروّع-(صور)

لندن-”القدس العربي”:

تعرض الفنان اللبناني صلاح تيزاني (ابوسليم) لحادث سير مروع أمام مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة اللبنانية بيروت، ونقل موقع “رادار سكوب” أن الفنان أبو سليم حيث فقد السيطرة على سيارته وقد أدى الحادث الى اصطدام عدة سيارات الأمر الذي تسبب في زحمة مرورية.

وتفيد الأنباء أن تيزاني أصيب بكسر في رجله بجانب بعض الرضوض.

ويذكر أن الفنان صلاح الدين محمد امين التيزاني من مواليد العام 1929 في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وقد بدأ أعماله الفنية على مسارح طرابلس ومدارسها بأدوار كوميدية كما أنتج مسلسلات كوميدية تلفزيونية مع انطلاق تلفزيون لبنان عام 1959 وظل يقدمها مع فرقته التي عرفت بفرقة “أبو سليم” بشكل أسبوعي دائم حتى سنة 1975 وتوقف العرض لسنوات بسبب الحرب اللبنانية.

وعاد إلى متابعتها في تسعينات القرن الماضي بشكل متطور مع إضافة الغناء إلى موضوعاته. وفي عام 2000 أنتج تلفزيون دبي سلسلة جديدة بنفس الشخصيات. مثَّل في مسرحيات الأخوين الرحباني مع فيروز.