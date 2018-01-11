﻿تأهل سان جيرمان ومونبيلييه ورين إلى المربع الذهبي

باريس – د ب أ: تأهل باريس سان جيرمان للدور قبل النهائي ل ، عقب فوزه 2/صفر على مضيفه اميان في دور الثمانية.

واستفاد سان جيرمان من النقص العددي الذي عانى منه اميان، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حارسه ريجي غورتنر في الدقيقة 34، ليحرز النجم البرازيلي نيمار الهدف الأول في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، فيما تكفل أدريان رابيو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78. وحجز مونبيلييه بطاقة التأهل، بعدما تغلب 1/صفر بشق الأنفس على مضيفه آنجيه، بهدف إيزاك مبينزا في الدقيقة 86. وصعد رين للدور ذاته عقب فوزه الكبير 4/2 على ضيفه تولوز. وتقدم رين بهدف عبر النيران الصديقة، عن طريق ستيف ياغو لاعب تولوز، في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل إيزيا سيلا في الدقيقة 40. وأعاد بينيامين بوريغايد التقدم لرين في الدقيقة 42، وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز يايا سانوغو هدف التعادل لتولوز في الدقيقة 63، لكن رين انتفض خلال الدقائق الأخيرة، ليحرز هدفين عن طريق أدريان هونو في الدقيقتين 86 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.