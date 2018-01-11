﻿الدوري الألماني: مستقبل اللاعبين وهوية المدرب الجديد يشغلان بايرن ميونيخ مع استئناف مشواره اليوم

بيرن – د ب أ: قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم، يتمتع بايرن ميونيخ بوضع مثالي في البطولات الثلاث التي ينافس بها، ولكن في الوقت الذي يتطلع فيه إلى مواصلة زحفه نحو منصات التتويج، عليه التحرك نحو حسم بعض الأمور المتعلقة بالمستقبل القريب.

وبعد انتهاء الاجازة الشتوية للدوري الألماني، يستأنف البايرن المتصدر وحامل اللقب مشواره بمواجهة باير ليفركوزن مساء اليوم في المرحلة الثامنة عشرة، لكن التساؤلات تحوم حول عدة أمور، منها مستقبل عدد من لاعبيه الأساسيين والصفقات الجديدة المحتملة، والأهم تحديد هوية المدرب المقبل. وأجرى البايرن استعداداته للنصف الثاني من الموسم عبر معسكر تدريبي استمر ستة أيام في العاصمة القطرية الدوحة، وسيخوض مواجهة ليفركوزن، متفوقا في الصدارة بفارق 11 نقطة أمام أقرب منافسيه شالكه. كذلك يتمتع بوضع جيد في كأس ألمانيا، حيث أوقعته القرعة في مواجهة فريق الدرجة الثالثة بادربورن في دور الثمانية، كما جنبته قرعة دوري الأبطال مواجهة أبرز الفرق المرشحة للقب، وسيتنافس في دور الستة عشر مع بشكتاش التركي. لكن مع بدء العام الجديد فإن الضبابية تحوم حول بعض الأمور، أبرزها هوية المدرب الجديد الذي سيخلف ليوب هاينكس، الذي عاد من الاعتزال ليقود الفريق البافاري الذي سبق وقاده لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في 2013 .فرغم الصحوة الهائلة التي حققها البايرن منذ تولي هاينكس تدريب الفريق عقب إقالة كارلو أنشيلوتي، أكد المخضرم هاينكس أنه لا يعتزم الاستمرار بعد الموسم الجاري. كذلك من المفترض أن ينتهي عقدا فرانك ريبيري وآريين روبن بنهاية الموسم الجاري، ولم يكشف النادي بعد عن نيته بشأنهما. وربطت تقارير بين التشيلي ارتورو فيدال والانتقال إلى تشلسي، ولكن هاينكس أكد أن اللاعب البالغ 30 عاما سيبقى مع الفريق. مستقبل الجناحين روبن وريبيري يبدو متعلقا بهوية المدرب الجديد الذي سيقود البايرن خلفا لهاينكس، ولكن روبن الذي أكمل هذا الشهر عامه الرابع والثلاثين وريبيري الذي سيبلغ عامه الخامس والثلاثين في نيسان/ابريل المقبل يبدو أنهما يرغبان في البقاء. وساهم روبن الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب هولندا وريبيري الذي اعتزل اللعب مع منتخب فرنسا، بشكل كبير في نجاحات البايرن خلال العقد الماضي. وهناك العديد من الأسماء المرشحة لتدريب البايرن، مثل توماس توشيل ويورغن كلوب المدربان السابقان لبوروسيا دورتموند وكذلك يوليان ناغلسمان مدرب هوفنهايم ورالف هازنهاتل مدرب لايبزيغ. وكذلك فإن البايرن مشغول حاليا بحسم مصير ليون غوريتسكا لاعب وسط منتخب ألمانيا وشالكه سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عن ضمه، وأيضا هناك حالة من الفضول لمعرفة المستوى الذي سيظهر به المهاجم ساندرو فاغنر بعد انتقاله للفريق في الانتقالات الشتوية الجارية. ويرغب هاينكس في تمديد عقد الحارس زفين اولريتش بعد ظهوره بشكل طيب خلال إصابة الحارس الأساسي مانويل نوير، ولكن يبقى الأمل الأكبر لعشاق البايرن بقاء هاينكس (72 عاما) لعام آخر.