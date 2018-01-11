﻿تشلسي يهدر الفرص ويتعادل سلباً مع أرسنال في ذهاب نصف النهائي

لندن – رويترز: فشل تشلسي في استغلال اللعب على أرضه وأضاع عدة فرص في تعادله بدون أهداف مع أرسنال في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة الانكليزية.

وعانى أصحاب الضيافة للوصول لشباك فريق المدرب أرسين فينغر رغم الاستحواذ على الكرة معظم الوقت في «ستامفورد بريدج». وأهدر مدافع تشلسي أندرياس كريستينسن أخطر الفرص عبر ضربتي رأس في الشوط الثاني بعدما أضاع زميله سيسك فابريغاس فرصة بطريقة مشابهة قبل الاستراحة. وفي ظل غياب الأهداف كان هناك بعض اللحظات المثيرة عندما لجأ الحكم مارتن اتكينسون لحكم الفيديو لمراجعة عدة قرارات. وفي التجربة الثانية لحكم الفيديو في انكلترا، أكدت صحة قرار اتكينسون بعدم منح أليكس أيوبي لاعب أرسنال ركلة جزاء في الشوط الأول. وتم اللجوء إليه مرة أخرى قبل دقيقتين من النهاية ليؤكد عدم وجود ركلة جزاء ضد داني ويلبيك بعدما لمس الكرة عند تدخل ضد فابريغاس. ولم يظهر أرسنال أنيابا هجومية ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب بعد أسبوعين. وقال فينغر مدرب أرسنال: «شعرت بأن الفريق قدم أداء جماعيا جيدا. لم نمنح المنافس العديد من الفرص. أنا راض عن الروح والعزيمة». ولم يفز أرسنال في آخر ثلاث مباريات، وما زال يحاول استعادة توازنه بعد خروجه من الدور الثالث لكأس الاتحاد بالهزيمة أمام نوتنغهام فورست المنتمي للدرجة الأولى. وقال انطونيو كونتي مدرب تشلسي: «قدمنا كل ما لدينا للفوز بالمباراة. صنعنا الفرص للتسجيل لكننا لم نكن مؤثرين أمام المرمى». ويلتقي الفائز مع مانشستر سيتي أو بريستول سيتي (درجة أولى) في النهائي. وكان متصدر الدوري الممتاز تفوق بصعوبة 2-1 في لقاء الذهاب.