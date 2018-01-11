﻿يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام السينمائي الدولي في هولندا

روتردام – «القدس العربي»: يشارك في المسابقة الرسمية في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، وبحضور المخرج مؤيد عليان والمؤلف رامي عليان. ومن المقرر انطلاق فعاليات المهرجان يوم 24 الشهر الجاري.

وهذا هو العرض العالمي الأول للفيلم، حيث يعد أول فيلم روائي طويل فلسطيني يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان وهو المشاركة العربية الوحيدة بها هذا العام، ومن المقرر عرضه يوم الأحد 28 يناير.

تدور أحداث الفيلم فى القدس حول سارة وسليم اللذين تجمع بينهما علاقة خارج إطار الزواج، وهو ما يشعل لعبة خطرة من الخداع بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها.

كان الفيلم قد فاز بدعم أكثر من جهة دولية، وهي الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وفيلم لاب: فلسطين، وصندوق السينما العالمية وصندوق هوبرت بالس وصندوق دعم السينما الهولندى وبرنامج الإنتاج الأوروبي المشترك وغيرها.

الفيلم من بطولة ميساء عبد الهادي وأديب الصفدي وكامل الباشا ومن تأليف رامي عليان وهو مخرج ومدير تصوير فلسطيني يعيش في القدس، بعد انتهائه من دراسة السينما في سان فرانسيسكو والتعرف على ثقافتها السينمائية، عاد إلى فلسطين بهدف صناعة سينما أصيلة عن الفلسطينيين ومجتمعهم، تأتي من خلال مشاركة الناس معاً في حكي قصص تضاهي القيود المفروضة بأساليب مبتكرة، في الـ22 من عمره أنهى عليان فيلمه الروائي القصير الأول «ليش صابرين»، الذى شارك فيه مجموعة من مواطنيه الشباب وركز على تجارب حياة الشباب فى القدس وتحت الاحتلال، وقد حظي الفيلم بعرضه العالمي الأول في مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة في فرنسا في 2009، ثم شارك في عدد من المهرجانات السينمائية المرموقة مثل مهرجان «بالم سبرينغز» للأفلام القصيرة ومهرجان دبي السينمائي الدولي، بالإضافة إلى أكثر من 60 مهرجاناً في 25 دولة حول العالم، كما سبق أن شارك عليان في ملتقى برليناله للمواهب عام 2016.

الفيلم الأول لـرامي كمخرج كان القصير «عزلة تحت الشمش» (2011) الذي تم اختياره للعرض في أكثر من 70 مهرجاناً سينمائياً حول العالم، من بينها مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة، مهرجان أفلام العالم فى مونتريال، مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي ومهرجان DC Shorts، وقد فاز الفيلم بـ9 جوائز، من بينها 5 لأفضل فيلم قصير.

وقد استطاع الأخوان عليان بفيلمهما الروائي الأول «حب، سرقة ومشاكل أخرى» لفت الأنظار إليهما منذ عرضه العالمي الأول فى مهرجان برلين السينمائى الدولي، حيث حظي الفيلم بجولات ناجحة حول العالم، وفاز بـجائزة أفضل عمل روائي في الدورة الـ19 من مهرجان الفيلم العربي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، كما نافس في المسابقة الرسمية لأول عمل للفيلم الطويل ضمن فعاليات الدورة الـ26 من أيام قرطاج السينمائية، وشارك أيضاً فى فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي ضمن قسم ليال عربية، كما شارك في مهرجان سياتل السينمائي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، مهرجان تايبيه السينمائي الدولي بتايوان، مهرجان غالواي فيلم فليد في أيرلندا ومهرجان فانكوفر السينمائي الدولـي في كنـدا.