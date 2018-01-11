﻿الرياح تؤمن 40 ٪ من حاجة الدنمارك للكهرباء

كوبنهاجن ـ أ ف ب: بلغ إنتاج التيار الكهربائي من محطات توليد الطاقة من الرياح عتبة جديدة في عام 2017 في الدنمارك، مغطيا 43,4 ٪ من حاجات هذا البلد الاسكندينافي، حسب ما أعلنت وزارة الطاقة أمس وقالت في بيان إن الدنمارك «تسير على الطريق الصحيح لتجاوز الأهداف المحددة في مجال الطاقة» التي تقضي بجعل الطاقة المتجددة تؤمّن نصف التيار الكهربائي بحلول عام 2030 وأن يتوقف استخدام الوقود تماما بحلول عام 2050.

ويأمل هذا البلد الذي يستورد من النروج الطاقة المولدة من المياه، ومن السويد الطاقة النووية، ومن ألمانيا الطاقة المولّدة من الألواح الشمسية لسد النقص، توسيع استثماراته لتأمين استقلالية الطاقة، وحمايتها من التقلبات التي تسببها غالبا الأحوال الجوية.

وبدأت الدنمارك تتخلى عن استخدام الفحم في توليد الطاقة وتتحوّل إلى الطاقة الشمسية في أواخر السبعينيات، وهي اليوم تحقق استقلالا ذاتيا بنسبة 90 ٪ في مجال الطاقة.