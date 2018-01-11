﻿قتل ستة أشخاص… ثم انتحر

صوفيا ـ أ ف ب: أقدم رجل خمسيني تبحث عنه السلطات البلغارية منذ أيام بعدما قتل ستة أشخاص، على الانتحار بإطلاق رصاصة على نفسه، حسب ما أعلنت النيابة العامة.

وكانت السلطات البلغارية نشرت قوات من الشرطة والجيش للبحث عن هذا الرجل، روسن أنغيلوف، البالغ من العمر 56 عاما، بعدما قتل ستة أشخاص ليلة رأس السنة، بدافع الغيرة الشديدة.

وقد عثر عليه الأحد جثة هامدة وفي يده مسدس، في دارة مهجورة في شمال صوفيا، حسب ما أعلنت المدعية العامة ناتاليا نيكولوفا.

وتوصّل الخبراء بدرجة عالية من الثقة إلى أن الرجل أطلق النار على نفسه، وأن ذلك حدث يوم الجمعة.

وكانت السلطات تبحث عن روسن لاتّهامه بأنه قتل حبيبته السابقة وخمسة من أقاربها في ضواحي صوفيا ليلة رأس السنة، في جريمة هي الأكثر دموية في بلغاريا منذ ثلاثين عاما. وقد سبق أن سجن لإدانته بالسرقة والاغتصاب وإفساد قاصرين.

وهو كان مطلوبا منذ ثماني سنوات في قضية أخرى.

لكنه كان يعيش متواريا عن نظر السلطات، إذ كان يعمل في وظائف غير معلنة، حسب وسائل الإعلام.