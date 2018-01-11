﻿حقائب سفر ذاتية التنقل… للبيع الشهر المقبل

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) ــ أ ف ب: لا شك في أن السيارات المستقلة لن تصل عما قريب إلى مرائبنا، لكن في الانتظار باتت حقائب السفر ذاتية التنقل جاهزة للاستخدام في المطارات.

فقد قُدّمت هذا الأسبوع في معرض مستهلكي الأجهزة الإلكترونية «سي اي اس» في لاس فيغاس «روبوتات على شكل حقائب سفر» مزودة بأحدث التقنيات المستخدمة في السيارات المستقلة، من أجهزة استشعار وكاميرات.

وقد طورت الشركة الأمريكية الناشئة «ترافلمايت» حقيبة سفر يتم التحكم بها عن بعد بهاتف ذكي في وسعها التنقل بطريقة مستقلة بسرعة 11 كيلومترا في الساعة من خلال اتباع صاحبها والالتفاف على العقبات التي تقابلها في طريقها. وصرح مؤسس الشركة ماكسيميليان كوفتون «إنه بالفعل روبوت يتبعكم أينما ذهبتم».

وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، تتبع هذه الحقيبة وتيرة تنقل صاحبها، «فهي تبطئ إن أبطأ وتتوقف إن توقف. والهدف طبعا هو أن يكون المسافر طليق اليدين» حسب كوفتون الذي أوضح أنه يمكن أيضا التحكم بها عن بعد بتطبيق على الأجهزة المحمولة، تماما مثل الطائرات المسيرة.

ومن المزمع طرح هذا المنتج الشهر المقبل في الولايات المتحدة بسعر 1100 دولار قبل تسويقه في أوروبا واليابان.

وصممت شركة ناشئة أخرى هي الصينية «فوروورد اكس» منتجا مماثلا يعتمد على تقنية التعرف على الوجوه بدلا من تطبيق محمول.

ومن المرتقب تسويق هذا المنتج الذي في وسعه التعرف على الحركات والتوقف تلقائيا وقت الضرورة، في منتصف عام 2018 بسعر لا يتخطى ألف دولار، حسب ما أوضح نيكولاس تشي خلال تقديم نموذج عن الحقيبة في معرض «سي اي اس».

ونموذجا «ترافلميات» و»فوروورد اكس» مزودان ببطاريات ذات استخدام واحد، إذ يحظر استعمال بطاريات الليثيوم-ايون في الطائرات بسبب خطر احتراقها.