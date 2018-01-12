ترامب يبحث مع ماكرون ملفي كوريا الشمالية وإيران

واشنطن/ باريس: بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ملفي كوريا الشمالية وإيران، في اتصال هاتفي.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون ناشد نظيره الأمريكي، خلال الاتصال، الالتزام بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في العام 2015.

وشدد ماكرون على التزام بلاده الكامل بالاتفاق المذكور، مؤكدًا أهمية إيفاء الأطراف الموقعة عليه بعهودها التي قطعتها على نفسها للالتزام به.

كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التنفيذ السليم للاتفاق، مع إقامة حوار مع طهران بهدف تحقيق استقرار دائم في منطقة الشرق الأوسط.

وكان ترامب قد هدد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالانسحاب من الاتفاق “حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه”، متوعداً بفرض “عقوبات قاسية” على طهران.

وأبرمت الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو/ تموز 2015.

ووافقت طهران بموجب الاتفاق على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.

ويتهم الغرب وإسرائيل، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية.

في سياق متصل أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي شدد لنظيره الفرنسي على “ضرورة إنهاء زعزعة الاستقرار، الذي تحدثه إيران في المنطقة (الشرق الأوسط)”.

وفي شأن آخر لفت البيان إلى أن الزعيمين اتفقا كذلك، على مواصلة الضغط حتى إيقاف بيونغ يانغ برنامجها النووي.

وأشار البيان أن الطرفين اتفقا على عقد لقاء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، المزمع عقده بمدينة دافوس السويسرية، بين 23 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري.

(الأناضول)