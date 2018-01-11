مسؤول أممي رفيع في ليبيا للدفع نحو إجراء انتخابات

بنغازي: أجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، الخميس، محادثات في ليبيا مع رئيس البرلمان الليبي تناولت الانتخابات المقرر أن يتم إجراؤها نهاية العام بموجب خطة للأمم المتحدة لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد.

وانتقل فيلتمان الذي يقوم بجولة في تونس وليبيا إلى مدينة القبة في شرق ليبيا حيث يقع البرلمان لإجراء محادثات مع رئيسه عقيلة صالح.

وقال عبدالله بالحق المتحدث باسم البرلمان إن “اللقاء الذي حضره مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة تركز على الانتخابات المقررة هذا العام”. وأضاف أن الانتخابات “يجب أن تحقق آمال الناس وترضي مختلف اللاعبين السياسيين”.

وهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 برعاية الأمم المتحدة وانبثقت عنه حكومة وفاق وطني إلى إعادة الهدوء إلى ليبيا بعد سنوات من الفوضى التي تلت الإطاحة بالزعيم معمر القذافي.

وكان فيلتمان التقى، الأربعاء، برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج الذي تواجه حكومته صعوبات في فرض سلطتها على مجمل أراضي البلاد بسبب وجود سلطة موازية في الشرق.

وقدمت الأمم المتحدة في سبتمبر/ايلول الماضي خطة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية عام 2018، وذلك مع اقتراب انتهاء ولاية حكومة الوفاق المحددة بعامين دون ان يظهر أي حل للأزمة في الأفق.

وأعرب محللون عن شكوكهم إزاء قدرة الانتخابات على إنهاء الانقسامات، وقالوا إنها يمكن ان تزيد التوترات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

واقرّ فيلتمان، الأربعاء، “إننا مدركون جيدا ان انتخابات تتمتع بصدقية تحتاج إلى توافق على اتفاقات سياسية ودعم فني وإطار تشريعي لم يبلور بعد وقانون انتخابي، وكذلك إلى ظروف أمنية يجب اجتماعها لإجازة إجراء انتخابات في جميع أنحاء ليبيا”.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، قال خليفة حفتر إنه يؤيد إجراء انتخابات عام 2018، كما ترغب الأمم المتحدة. لكنه هدد ضمنا بتولي السلطة إذا لم تنجح العملية السياسية.

ولا يعترف حفتر وحكومته المنبثقة من برلمان منتخب في 2014 والذي يتخذ مقرا في طبرق شرق البلاد بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015.

(أ ف ب)