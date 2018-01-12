 أنباء عن أن ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على إيران

واشنطن: قال صحافي في بلومبرغ على تويتر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية عام 2015 مع الولايات المتحدة وقوى عالمية.

وأمام ترامب مهلة تنقضي الجمعة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات.

كان ترامب قد تعهد بإلغاء الاتفاق النووي. ويعني اتخاذ الرئيس الأمريكي قراراً بوقف تخفيف العقوبات إنهاء الاتفاق الذي يفرض قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية عن كاهلها.

وقال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إنه إذا قرر ترامب إعفاء إيران من العقوبات فسيصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف أعمالاً وأفراداً إيرانيين.

وأشار الصحافي في بلومبرغ الخميس إلى أن البيت الأبيض سيعلن قرار ترامب الجمعة. (رويترز)