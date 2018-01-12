بلغاريا تحتفل بتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

صوفيا: احتفلت بلغاريا الخميس، بتسلمها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر خلال النصف الأول من العام 2018.

جرت مراسم الاحتفال بأحد المسارح في العاصمة البلغارية صوفيا، بحضور عدد من المسؤولين البلغار والأوروبيين، يتقدمهم الرئيس البلغاري، رومن راديف.

وفي كلمة له خلال الحفل، شدد الرئيس البلغاري، على أن بلاده جزء لا يتجزأ من أوروبا التي قال إنها “متكاملة بشكل كبير”.

كما شدد على ضرورة وضع مسألة الأمن الأوروبي ضمن أولويات أجندة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مضيفاً “ولا شك أن أزمتي الهجرة والإرهاب تحتم على الاتحاد إقامة حوار فعّال مع جيرانه”.

بدوره قال، أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي، إنهم سيدعمون بلغاريا بشكل كامل خلال رئاستها الدورية للاتحاد.

وتسلمت بلغاريا، مطلع العام الحالي، الرئاسة الدورية للاتحاد من إستونيا، لمدة 6 أشهر، وتعتبر هذه المرة الأولى لصوفيا التي تكون فيها رئيسة للاتحاد.

ومن المنتظر أن تتسلم النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد من بلغاريا خلال النصف الثاني من العام الجاري. (الأناضول)