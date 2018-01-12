زوكربيرغ يعلن عن تحديثات جديدة لخدمات فيسبوك

لوس أنجليس: أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس ” فيسبوك”، الخميس أن شركته تسعى لتطبيق تحديثات كبيرة على خدماتها، تشمل تغييرات على الأخبار الخاصة بالمستخدمين.

وكتب زوكربيرغ عبر صفحته بموقع التواصل الشهير أن الشركة ستركز على “التفاعلات الاجتماعية ذات المغزى” بدلاً من “المحتوى غير ذي الصلة” في مقترحاتها الإخبارية للمستخدمين.

وأضاف قائلاً: “حصلنا مؤخراً على تعليقات من مجتمعنا بأن المحتوى العام – المشاركات من الشركات والعلامات التجارية ووسائل الإعلام – يزاحم اللحظات الشخصية التي تقودنا إلى التواصل مع بعضنا البعض”.

وأوضح أن هذا التحول يهدف إلى جعل المستخدمين يشعرون بأن وقتهم في الفيسبوك “يمضي بشكل جيد”.

وتوقع زوكربيرغ بأن يقضي المستخدمين وقتاً أقل على الموقع.(د ب أ)