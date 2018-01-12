ترامب: علينا عدم استقبال مهاجرين من “بلدان قذرة” بإفريقيا وأمريكا اللاتينية

واشنطن: ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب، دعا لعدم استقبال مهاجرين من هايتي وبلدان وصفها بـ”القذرة” في إفريقيا خلال اجتماع للهجرة مع نواب من الكونغرس تناول قضية الهجرة.

وقال خلال اجتماع بالبيت الأبيض، خلال اجتماع بالمكتب البيضاوي، الأربعاء، في البيت الأبيض، مع النواب، متحدثاً عن مهاجرين قادمين من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، “إنهم قادمين من بلدان قذرة”.

كلام ترامب جاء خلال انتقاده لطرح من أحد الحضور بأن على أمريكا حماية المهاجرين من هايتي والسلفادور وبلدان إفريقية، لكنه قال إن على واشنطن استقبال عدد أكبر من مهاجرين من دول مثل النرويج.

وتسعى إدارة ترامب، الذي تولى السلطة في 20 يناير/كانون ثانٍ 2017، إلى تشديد قوانين الهجرة، وطرد من يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، ما يثير انتقادات حقوقية واسعة. (الأناضول)