ايران تتوعد برد حاسم وقوي على احتمال انسحاب أمريكا من الإتفاق النووي

طهران: توعدت ايران الجمعة، برد قوي وحاس على احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للانباء، في تعليقه على احتمال انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، ” بالنظر الى أنه تم اتخاذ الترتيبات الضرورية في المجلس الاعلى للامن القومي والمراجع الخاصة، فإنه ستتلقى أمريكا رداً قوياً وحاسماً من قبل ايران”.

كان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، قد صرح الخميس، أن بلاده تمتلك خيارات متعددة بهذا الشأن.

ومن جهة اخرى ،دعا الموقعون الأوروبيون على الاتفاق النووي الإيراني ،الخميس ، الولايات المتحدة للالتزام بالاتفاق، وذلك قبيل قرار متوقع بفرض عقوبات كبيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة.

ويتعين على ترامب أن يتخذ قراراً اليوم بشأن ما إذا كان سيلغي عقوبات بلاده المرتبطة بالبرنامج النووي على إيران، يليه قرار يوم السبت بإعادة المصادقة على الاتفاق.

ويتشكك ترامب مراراً في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، ويصفه بأنه “واحد من أسوأ الصفقات” التي دخلت فيها الولايات المتحدة على الإطلاق.(د ب ا)