خمس نساء يتهمن الممثل جيمس فرانكو بسلوك غير مناسب

لوس انجليس: اتهمت خمس نساء الخميس الممثل الامريكي جيمس فرانكو، بسلوك غير مناسب وبالتحرش الجنسي في تصريحات الى صحيفة “لوس انجليس تايمز″.

ونفى الممثل البالغ 39 عاماً ومحاميه ان يكون ارتكب سلوكاً غير مناسب.

ومن بين هؤلاء النساء اربع طالبات سابقات في مدرسة التمثيل التي اسسها جيمس فرانكو، قلن انهن انزعجن من تصرفه لا سيما خلال مشاهد عري. وقالت امرأة خامسة تدعى فايولت بايلي وتبلغ الثالثة والعشرين الآن انها شعرت انها مرغمة على ممارسة الجنس الفموي مع الممثل عندما كانا على علاقة.

ويبدو ان ظهور جيمس فرانكو خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الاحد، وهو يضع زراً يدعم حركة “تايمز آب” للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في العمل، أثار هذه الاتهامات.

وحاز فرانكو خلال هذا الحفل جائزة افضل ممثل في فيلم كوميدي عن “ذي ديزاستر آرتيست” وهو قد يكون مرشحاً لجوائز الاوسكار.

وقالت ساره تيثر-كابلان الطالبة السابقة في مدرسة التمثيل “ستوديو 4″ التي كان يملكها فرانكو للصحيفة، “شكل ذلك صفعة مدوية بالنسبة لي”. وهي علقت مساء الاحد عبر “تويتر” قائلة انها تشعر ب”الاستغلال” بعد تصوير مشاهد عري كانت تتلقى عليها مئة دولار في مقابل يوم عمل كامل.

وروت خصوصاً كيف انها شاركت مع نساء اخريات في مشهد عري، نزع جيمس فرانكو خلاله الفاصل البلاستيكي الذي يغطي عروات الممثلات خلال تصوير مشاهد جنس فموي.

وقالت الطالبتان السابقتان هيلاري دوسوم وناتالي شميل إن فرانكو طلب منهما ومن ممثلات اخريات خلع قمصانهن خلال تصوير مشهد في ناد للتعري. وعند رفضهما غادر المكان غاضباً.

وقالت الطالبة السابقة كايتي راين إن فرانكو، “كان يترك الانطباع ان ثمة أدواراً بانتظارنا في حال كنا مستعدات لتمثيل مشاهد جنسية او التعري”.

وكان جيمس فرانكو تصدر العام 2014 عناوين الصحف عندما نشرت بريطانية رسائل تبادلاها عبر “إنستغرام”، يقترح فيها الممثل عليها استئجار غرفة فندق حتى بعد علمه انها في السابعة عشرة فقط. (أ ف ب)