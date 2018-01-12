آلان ديلون: يمكنني الزواج من امرأة إذا كانت مستعدة لمرافقتي حتى النهاية

باريس: ذكر الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون (82 عاماً) أن بإمكانه الدخول في علاقة جديدة راسخة مع امرأة.

وقال ديلون في تصريحات لمجلة “باري ماتش” الفرنسية في إصدارها الخاص بمناسبة مرور 60 عاماً على سيرته الفنية: “يمكنني الزواج من امرأة إذا كانت مستعدة لمرافقتي حتى النهاية”.

وذكر ديلون الذي شارك في أكثر من 80 فيلماً خلال مسيرته الفنية: “أعلم أنني سأغادر هذا العالم دون أسف”.

يذكر أن ديلون كان مادة ثرية لصحافة المشاهير بسبب علاقاته المتعددة مع النساء، وشكل مع الممثلة الألمانية-الفرنسية الراحلة رومي شنايدر ثنائياً رائعاً خلال ستينيات القرن الماضي.(د ب أ)