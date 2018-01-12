مفوض أوروبي يدعو إلى “شراكة استراتيجية” مع تركيا بدلاً من انضمامها للاتحاد الأوروبي

بروكسل: دعا المفوض الأوروبي المختص بمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يوهانيس هان إلى العمل على “صيغة أكثر واقعية في العلاقات” بين أنقرة وبروكسل.

وقال هان الجمعة إنه من الممكن عقد شراكة استراتيجية مع تركيا، مثلما ألمح مؤخراً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدلاً من انضمامها للاتحاد.

وذكر هان أنه يرحب بمناقشة دول أعضاء أخرى في الاتحاد لعقد مثل هذه الشراكة مع تركيا.

وفي إشارة إلى إعادة التقارب التركي لدول أوروبية مثل ألمانيا، ذكر هان أن التودد لا يكفي وحده لتحقيق تهدئة حقيقية في العلاقات، وقال: “ما يعتد به هو الحقائق على أرض الواقع، وهذا لم يتغير حتى الآن للأسف”.

وأضاف هان: “لا يزال هناك عشرات الآلاف من الأفراد -صحافيين ومحامين وأكاديميين وموظفين عموم- يقبعون في السجون أو يواجهون مخاطر تهدد حياتهم”، موضحاً أن هذا “الوضع الذي لا يمكن الدفاع عنه” في مجال سيادة القانون لم يتحسن حتى الآن في تركيا. (د ب أ)