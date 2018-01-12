نتنياهو: لم نعرض ضم الضفة مقابل منح الفلسطينيين أراضٍ في سيناء
القدس: نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرضه ضم أجزاء من الضفة الغربية مقابل منح الفلسطينيين أراضٍ في سيناء المصرية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة، “الخبر الذي نشرته هآرتس بأن رئيس الوزراء نتنياهو عرض إعطاء أراضٍ في سيناء للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل عارٍ عن الصحة تماماً ولا أساس له”.
والخميس نقلت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية عن 4 مسؤولين أمريكيين سابقين (لم تسمهم) قولهم إن “نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2014 دراسة ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية مقابل حصول الفلسطينيين على أراضٍ في سيناء”.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو طرح الأمر في عدة مناسبات في لقاءات مع أوباما، ووزير الخارجية السابق جون كيري.
وقال المسؤولون الأمريكيون السابقون إن “نتنياهو أبلغ أوباما وكيري أنه يمكن إقناع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقبول الفكرة”، بحسب هآرتس.
ولكنهم استدركوا “سمعت إدارة أوباما مباشرة من مصر أنها لن تقبل هذه الفكرة، كما أن الفلسطينيين رفضوها”.
وفي سبتمبر/أيلول 2014، نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلقاً ما أثير عن موافقة بلاده على منح جزء من أرض مصر للفلسطينيين، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ)، قائلاً “لا أحد يملك أن يفعل ذلك.”(الأناضول)
الحقيقة ان تبادل الاراضي الفلسطينية على حساب سيناء معروض منذ عقد عقود و قد نشط كثيرا منذ عشرين عاما مع تفاصيل كثيرة. وقد وصلتني منذ ذلك التاريخ دراسات كثيرة مشفوعة بخرائط عن مراكز بحوث اسرائيلية. و في احدها تخصيص 1000 كم مربع من سيناء مقابل تخلي ما يسمى اسرائيل عن 500 كيلو متر مربع من النقب لمصر. وكانت العقدة هي مصير المواطنين المصريين من سكان رفح حتى العريش. و اخشى ان تدمير مساكن رفح و اجلاء سكانها يخدم هذه المخططات
السيسي باع ووقع وقبض الثمن مقابل تنصيبه رئيس ؟؟؟
وال سعود وخاصة المراهق محمد بن سلمان ؟؟
هم يفتكروا ان الشعب الفلسطيني لعبة اتاري ؟؟:؟؟؟
ويجهلون انها قضية مقدسة وممكن ان تطير فيها رؤوس كبيرة
ويجهلون ايضا ان العدو الصهيوني اجبن من ان ينفذ مثل هيك خطوة
والذي لاتعرفه الانظمة العربية عن الشعب الفلسطيني انه ممكن يموت باكمله
مقابل القدس وفلسطين ..
تبا لكم على هيك انظمة عميلة ؟؟؟