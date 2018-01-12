 فلسطيني يعترف بتهمة طعن عدة أشخاص في متجر بهامبورغ

هامبورغ: إجراءات أمنية مشددة، بدأت الجمعة محاكمة فلسطيني نفذ هجوم طعن في مدينة هامبورغ الألمانية.

واعترف المتهم في مستهل محاكمته بارتكاب الجريمة.

وتلا محامي المتهم أمام دائرة أمن الدولة في محكمة مدينة هامبورغ اعتراف موكله، وقال: “إنه يعترف بكافة الاتهامات الموجهة إليه… الجرائم ارتكبها بدافع ديني من وجهة نظره”، مضيفاً أن موكله ارتكب الجريمة وهو في حالة توتر شديد.

ويوجه الادعاء العام الألماني للفلسطيني أحمد إيه. (26 عاماً) تهمة القتل والشروع في القتل والتسبب في إصابات جسدية خطيرة في ست حالات .

وبحسب بيانات الادعاء العام، قام الفلسطيني المرفوض طلب لجوئه في ألمانيا بقتل رجل (50 عاماً) طعناً بسكين وإصابة ستة آخرين بسبب دوافع إسلامية متطرفة خلال تواجده داخل أحد أفرع متجر “إدكا” في هامبورج نهاية تموز/يوليو الماضي.

وذكر الادعاء العام أن المتهم كان يهدف إلى “قتل أكبر عدد ممكن من الألمان المسيحيين”.

وعثرت السلطات في نزل اللاجئين الذي كان يقيم فيه المتهم على علم مصنوع يدوياً لتنظيم “الدولة الالسامية” (داعش)، إلاأن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم. (د ب أ)