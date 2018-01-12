تونس: 778 شخصاً أوقفوا منذ بدء الإضطرابات

تونس: صرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني لإذاعة “موزاييك اف ام” الخاصة الجمعة، ان حوالي 780 شخصاً اوقفوا في تونس منذ بدء الاضطرابات الاجتماعية احتجاجاً على الاجراءات التقشفية الاثنين.

من جهتها، دعت حركة “فاش نستناو؟” (ماذا تنتظرون؟) التي بدأت في مطلع العام الحركة الاحتجاجية على غلاء الاسعار، الى تعبئة جديدة الجمعة.

وقال الشيباني انه لم تسجل اعمال عنف او نهب مساء الخميس في البلاد. واكد ان الصدامات بين الشبان ورجال الشرطة كانت “محدودة” و”غير خطيرة”.

لكنه اضاف ان 151 شخصاً متورطين في اعمال عنف اوقفوا الخميس في البلاد، ما يرفع عدد المعتقلين حتى الآن الى 778 شخصاً منذ الاثنين.

وفي سليانة المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد، رشق عشرات الشباب بالحجارة لثلاث ساعات ليل الخميس الجمعة عناصر قوات الامن الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.

في المقابل، بقي الوضع هادئاً في القصرين وتالة وسيدي بوزيد في وسط البلاد الفقير ووكذلك في طبربة المدينة التي تبعد حوالي ثلاثين كيلومتراً غرب العاصمة وشهدت تظاهرات وصدامات في الايام الماضية، حسب وسائل اعلام محلية.

وبقيت ضاحية تونس ايضاً هادئة ليل الخميس الجمعة.

واندلعت الاضطرابات الاثنين مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة واطاحت الدكتاتور زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وشهر كانون الثاني/يناير معروف تقليدياً بأنه فترة تعبئة اجتماعية في تونس، لكنه يتزامن هذا العام مع توتر استثنائي بسبب ارتفاع الاسعار وانتخابات بلدية هي الاولى بعد الثورة مقررة في ايار/مايو 2018. (أ ف ب)