بعد أن ألغاها..عمدة لندن: ترامب “تلقى الرسالة” حول معارضة زيارته لبريطانيا

لندن: بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارته المقررة إلى بريطانيا، ذكر عمدة لندن صادق خان الجمعة أن الرئيس الأمريكي تلقى الرسالة حول قوة المعارضة لزيارته المقررة.

وأضاف خان “الكثير من سكان لندن أوضحوا أن دونالد ترامب هو شخص ليس محل ترحاب هنا، بينما يسعى لتنفيذ جدول أعمال مثير للخلافات. ويبدو أنه تلقى تلك الرسالة أخيراً”.

وتابع صادق أن زيارة ترامب “كانت بلا شك ستقابل باحتجاجات سلمية واسعة”.

وكان ترامب قد قال إنه ألغى زيارة كان سيقوم بها الشهر المقبل إلى بريطانيا، التي كانت ستشمل افتتاح السفارة الامريكية الجديدة في لندن.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة له على موقع (تويتر) “لست معجباً بشكل كبير ببيع إدارة أوباما ربما أفضل السفارات موقعاً وأروعها في لندن مقابل مبلغ زهيد، فقط لبناء سفارة جديدة في مكان بعيد، بمبلغ 2ر1 مليار دولار”.

وأضاف الرئيس الامريكي “صفقة سيئة. هل تريدون مني قص الشريط-لا!”.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تحدثت في السابق عن إلغاء الزيارة المثيرة للجدل. ونقلت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية عن مصادر حكومية قولها إن ترامب “تراجع عن فكرة زيارة بريطانيا.. وسط مخاوف من مظاهرات حاشدة”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن ترامب تراجع بسبب “مخاوف من ألا يكون محل ترحاب”.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد وجهت دعوة لترامب للقيام بزيارة رسمية لبلادها عندما التقت به في البيت الابيض بعد وقت قصير من توليه المنصب العام الماضي. وتعهد نشطاء بتنظيم مظاهرات حاشدة ضد ترامب عندما يقوم بزيارة البلاد، بينما أعرب نواب بالبرلمان عن “إصرارهم بألا يعطون للرئيس الفرصة لإلقاء كلمة أمام البرلمان”.

ولم يحدد داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) موعداً للقيام بزيارة رسمية بعد، ولكنه كان قد وصفها بأنها “زيارة عمل” تتزامن مع فتح السفارة.

وذكرت الصحيفتان أنه من المتوقع الان أن يحضر وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون مراسم “قص الشريط” في السفارة الامريكية الجديدة، بدلاً من ترامب.(د ب أ)

Many Londoners have made it clear that Donald Trump is not welcome here while he is pursuing such a divisive agenda. It seems he’s finally got that message. This reinforces what a mistake it was for Theresa May to rush and extend an invitation of a state visit in the first place. pic.twitter.com/lNaQGx9iBw

— Mayor of London (@MayorofLondon) 12 January 2018