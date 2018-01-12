العاصمة الصينية تصدر أول تحذير رئيسي من الضباب الدخاني في الشتاء

بكين : أصدرت العاصمة الصينية بكين أول تحذير رئيسي من الضباب الدخاني في الشتاء الحالي، مما أدى لبدء تطبيق سلسلة إجراءات لتقييد إنتاج الصناعات الثقيلة حيث رفع انخفاض درجات الحرارة الطلب على التدفئة بينما بدأت الحكومة مجموعة جديدة من الفحوص البيئية.

ويأتي التحذير البرتقالي، الذي صدر في وقت متأخر الخميس وهو ثاني أعلى مستوى ضمن أربعة مستويات، بعدما أعلنت بكين أنها حققت تحسناً كبيراً في جودة الهواء العام الماضي مع انتقال النشاط الصناعي بعيداً عن العاصمة.

وحذرت وزارة حماية البيئة في بيان من أن التلوث الكبير للهواء سيغطي بكين وتيانجين وخبي والمنطقة المحيطة اعتباراً من الجمعة حتى يوم 17 يناير /كانون الثاني الجاري.

وبموجب التحذير البرتقالي يجب أن تقوم مصانع الأثاث والأسمنت وغيرها من الصناعات الثقيلة بخفض الإنتاج بين 30 و50 بالمئة. وتضم قائمة الشركات التي يجب عليها خفض الإنتاج في العاصمة أكثر من 700 شركة.

وقالت وزارة حماية البيئة إنه وفقاً للأرصاد الجوية ستتعرض المناطق الجنوبية في بكين وتيانجين وخبي وجنوب شانشي وغرب شاندونغ وشمال خبي لهواء ملوث من 13 إلى 15 يناير/ كانون الثاني. ومن المتوقع أن يتجاوز مستوى تلوث الهواء يوم 15 يناير/ كانون الثاني أعلى مستوى في مقياس الحكومة.

وأضافت الوزارة أنه سيجري إرسال 130 فريقاً للتفتيش للتأكد من أن جميع إجراءات الطوارئ مطبقة بحزم.

وبحلول ظهر الجمعة أصدرت 37 مدينة في شمال الصين تحذيرات بشأن التلوث منها 30 إنذاراً برتقالياً وسبعة إنذارات صفراء اللون من الدرجة الثالثة. (رويترز)