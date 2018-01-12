ملاعب كرة القدم تفتح أبوابها أمام النساء للمرة الأولى في السعودية

جدة: تدخل النساء ملعباً لكرة القدم للمرة الاولى في جدة، في حدث تاريخي في المملكة المحافظة بعد السماح للنساء بتشجيع فريقهن المفضل من داخل الملعب.

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في وقت تشهد فيه السعودية سلسلة من التغيرات الاجتماعية المتسارعة، من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتباراً من حزيران/يونيو المقبل واعادة فتح دور السينما.

ويقود حركة التغيير في المملكة ولي العهد الشاب الامير محمد بن سلمان (32 عاماً)، ضمن خطة اقتصادية اجتماعية طرحها في العام 2016 تحت مسمى “رؤية 2030″ وتهدف الى تحفيز الاستثمارات وتنويع الاقتصاد لوقف الارتهان للنفط.

وتبدأ المباراة بين فريقي الاهلي والباطن ضمن مباريات الدوري السعودي عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 تغ)، لكن الحماسة للمباراة سبقت صفارة البداية بأشواط في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجماعي.

وقالت لمياء خالد ناصر (32 عاماً) المقيمة في جدة “مع هذا الحدث، يتأكد لنا اننا نمضي بالفعل نحو مستقبل مزدهر. اشعر بفخر كبير لأنني شاهدة على هذا التغيير”.

من جهتها، رأت رويدة علي قاسم (50 عاماً) ان يوم المباراة “يوم تاريخي في المملكة يستكمل التغييرات الجذرية الاخيرة”، مضيفة “انا فخورة وسعيدة جداً بهذا التطور وبمواكبة الاجراءات الحضارية التي تنتهجها اغلب الدول. اتمنى ان يدوم هذا العز″.

في 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء الى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فاعليات في ثلاثة ملاعب اعتباراً من مطلع عام 2018.

وأكدت وزارة الاعلام السعودية الاسبوع الماضي ان السلطات حددت ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر، بحسب بيان لها.

وقالت نورة بخرجي “كنت دائماً اشاهد المباريات من على شاشة التلفزيون، بينما يذهب اشقائي الى الملعب. شعرت بالحسرة كلما ذهبوا وعادوا ليخبروني عن متعة مشاهدة المباريات من على المدرجات”.

واضافت “سألت نفسي مراراً: لماذا لا استطيع الذهاب؟ اليوم، تغير هذا الامر. انه يوم للمتعة والفرح”.

وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب الى المباريات في تغريدات على حساباتهم في تويتر، واعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل الوان الفريق.

كما اعلنت الخطوط الجوية السعودية عن سحب على تذاكر مجانية لخمس عائلات ترغب في السفر من مدن او دول اخرى لتشاهد مباراة مساء الجمعة من على المدرجات في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الاماكن العامة. وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في ايلول/سبتمبر الماضي للمرة الاولى حيث حضرن احتفالاً لمناسبة العيد الوطني.

وسبق وان اعلن ملعب “الجوهرة المشعة” الذي يستضيف مباراة اليوم انه جهز اماكن خاصة بالنساء والعائلات.

وتفرض السعودية بعض القيود الأكثر قسوة على النساء في العالم. لكن الحكومة تعمل على تخفيفها ضمن خطة “رؤية 2030″ في محاولة لإدخال النساء الى سوق العمل ولتحسين صورة المملكة في الخارج مع سعيها الى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع اسعار النفط. (أ ف ب)