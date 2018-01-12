إصابات في مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية وأطراف غزة

رام الله-غزة:

أصيب فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية وأطراف قطاع غزة. اليوم الجمعة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان، اليوم، إن “مواطناً فلسطينياً أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدم، شرق بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، وحالته متوسطة”.

وظهر اليوم، توجّه عشرات الشبان الفلسطينيين، نحو السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة (شرقاً)، وإسرائيل.

وأفادت مراسلة الأناضول، أن الشبان الفلسطينيين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما رد جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت فصائل فلسطينية دعت إلى تصعيد شعبي اليوم رفضاً للإعلان الأمريكي بشأن القدس. وكان فلسطينيان استشهدا أمس خلال مواجهات في كل من نابلس في الضفة الغربية وأطراف قطاع غزة.

ورفع ذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 15 منذ صدور الإعلان الأمريكي بشأن القدس في السادس من الشهر الماضي. (وكالات)