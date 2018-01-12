وسط جدل حول صحته العقلية.. ترامب يخضع لأول فحص طبي له منذ توليه الرئاسة

واشنطن: يخضع الِرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، لأول فحص بدني طبي له منذ أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمسالخميس إنه يتوقع أن يمر الكشف الطبي الذي سيخضع له اليوم الجمعة بسلام وإنه سيفاجأ إذا لم يحدث ذلك.

وقال ترامب مبتسما بينما كان يرد على أسئلة من صحفيين بعد فعالية بشأن إصلاح السجون في البيت الأبيض “الأفضل أن يمر بسلام، وإلا فلن تكون سوق الأسهم سعيدة”.

وأضاف “أعتقد أنه سيمر بشكل طيب للغاية. ستكون مفاجأة قوية لي إذا لم يحدث ذلك”.

وسيكون الفحص بمركز والتر ريد الطبي في ماريلاند الأول لترامب منذ توليه السلطة قبل نحو عام.

كان الكشف الطبي على ترامب قد أعلن في مطلع الشهر الماضي بعدما تلعثم في جزء من خطاب أعلن خلاله اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واتهم مايكل وولف مؤلف كتاب “نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض” أثناء ترويجه للكتاب ترامب بأنه يفتقر للكفاءة العقلية لشغل منصب الرئيس مما أثار انتقادات حادة من ترامب ومساعديه وأنصاره.

ومن غير المتوقع أن يشمل الفحص الطبي اختبارا للحضور الذهني.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن الفحص سيجريه الطبيب الرئاسي روني جاكسون.

وسيتم إصدار بيان بشأن النتائج اليوم الجمعة. وسوف يعلن جاكسون يوم الثلاثاء في البيت الأبيض تفاصيل حالة ترامب الصحية ويتلقى أسئلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز الخميس، إنه سيسافر إلى ضاحية بيتسدا في واشنطن للخضوع للفحص في مركز “والتر ريد” الطبي العسكري الوطني.

وسيجري الطبيب روني جاكسون الفحص وسيصدر بياناً مقتضباً بعد ذلك. وقالت ساندرز إن جاكسون كان الطبيب المعالج لرؤساء الولايات المتحدة لثلاث إدارات متتالية.

وأضافت أن جاكسون سيجمع نتائج الاختبار خلال نهاية الاسبوع وسينضم إلى ساندرز في غرفة الاجتماعات يوم الثلاثاء المقبل لإعطاء تقرير تفصيلي والرد على الاسئلة.

وكان ترامب (71 عاماً) قد تولى مهام منصبه قبل عام بوصفه أكبر الرؤساء الأمريكيين سناً على الاطلاق في بداية فترة ولايته الأولى.

وصدرت أحدث تفاصيل متاحة بشكل علني بشأن صحته في أيلول/ستمبر من قبل طبيبه الشخصي هارولد بورنستين، الذي قال إن ترامب “سيكون أصح فرد يتم انتخابه على الاطلاق”. (وكالات)