جنوب أفريقيا: تصريح ترامب بشأن “حثالة الدول” مهين بشدة

إيست لندن: قالت مسؤولة كبيرة في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا الجمعة، إن تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير فيها لبعض الدول الأفريقية بأنها “حثالة الدول” مهين بشدة لجنوب أفريقيا.

وقالت جيسي دوارتي نائبة الأمين العام للحزب خلال مؤتمر صحافي في إقليم إيسترن كيب “بلدنا ليس حثالة وكذلك هايتي أو أي دولة أخرى في محنة”.

وأبلغ مصدران أن ترامب تساءل الخميس لماذا تريد الولايات المتحدة أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول أفريقية مشيراً إلى بعضها بتعبير “حثالة الدول”.

وقالت دوارتي للصحافيين “وكأن الولايات المتحدة ليس لديها مشاكل… هناك بطالة في الولايات المتحدة وهناك أناس لا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية”.

وأضافت “لن ننجر إلى تصريحات تحط بهذا الشكل من شأن أي دولة تعاني من أي نوع من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية أو غيرها من الصعوبات”. (رويترز)