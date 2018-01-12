جنوب أفريقيا: تصريح ترامب بشأن “حثالة الدول” مهين بشدة
إيست لندن: قالت مسؤولة كبيرة في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا الجمعة، إن تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير فيها لبعض الدول الأفريقية بأنها “حثالة الدول” مهين بشدة لجنوب أفريقيا.
وقالت جيسي دوارتي نائبة الأمين العام للحزب خلال مؤتمر صحافي في إقليم إيسترن كيب “بلدنا ليس حثالة وكذلك هايتي أو أي دولة أخرى في محنة”.
وأبلغ مصدران أن ترامب تساءل الخميس لماذا تريد الولايات المتحدة أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول أفريقية مشيراً إلى بعضها بتعبير “حثالة الدول”.
وقالت دوارتي للصحافيين “وكأن الولايات المتحدة ليس لديها مشاكل… هناك بطالة في الولايات المتحدة وهناك أناس لا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية”.
وأضافت “لن ننجر إلى تصريحات تحط بهذا الشكل من شأن أي دولة تعاني من أي نوع من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية أو غيرها من الصعوبات”. (رويترز)
غبي لا يستطيع أن يكبح جماح عنصريته وهذا شيء جيد لكثير من الدول التي ما زالت تعتقد بأن الولايات المتحدة هي رمز الديمقراطية والحرية وحصن حقوق الإنسان
نعم هو تصريح عنصري وإن صحّت نسبته إليه فهو مغرق في العنصرية لكن لا ألومه بل ألوم قادة الدول التي وصفت [ حثالة الدول ) أن تسكت ولا تحرك ساكنا. والاجهزة التي تدعي انها ديمقراطية في الولايات المتحدة وهيأة الأمم كان عليها على الأقل التنديد بهكذا تصريح أم أن تصريحات التنديد وغيرها من المترادفات لا عني إلا الدول المستضعفة ….. على كل لست ممن يؤمن بجدوى تلك المفردات المطاطة تنديد ..شجب…بشدة… فإذا سكتنا نستحق وصف ترامب الرئيس العنصري
اجتمع الجهل والعنصرية فيك ياترمب .مصيبة كبيرة ياشعب امريكا. مابتستاهل.البﻻد التى تصفها بالقذارة علماء بﻻدك يتحدثون بانها مستودع الموارد والثروات باواعها لعالمكم الذى تلوث باسم التطور العلمى
انه تصريح ناتج عن جنون العظمة والاحساس بالقوة والاستعلاء فادا كانت هناك دولة تعتبر من حثالة الدول فليس هناك احسن من الولايات المتحدة الامريكية هده الامبراطورية المارقة بشهادة بعض كتابها الشرفاء التي كانت دوما وابدا مند نشوئها سببا في الكثير من مشاكل العالم فهدا العنصري لا يصلح لان يكون رئيسا بسبب قدارته وخبثه وجهله وجنونه.