إسرائيل تقرر إغلاق 7 من ممثلياتها الدبلوماسية في العالم

القدس: قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق 7 من ممثلياتها الدبلوماسية في الخارج نتيجة لخفض في ميزانية وزارة الخارجية في ميزانية العام 2019.

وقالت صحيفة” هآرتس″ العبرية على موقعها الإلكتروني، إن “ميزانية 2019 تشمل مخططاً لإلغاء 140 وظيفة في وزارة الخارجية بتشجيعهم على التقاعد”.

ولم تحدد الصحيفة الممثليات التي سيتم إغلاقها ولكنها اشارت إلى انها تشمل ممثليات في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة الى وجود 9 ممثليات إسرائيلية في امريكا (سفارة و8 قنصليات) تتكلف كل واحدة منها 3.4-4.4 مليون دولار سنوياً.

واضافت إن ثمة ممثليات متعددة في دول اخرى مثل كندا والبرازيل وتركيا والمانيا، في إشارة الى وجود سفارة وقنصلية او اكثر في كل واحدة من هذه الدول.

ونقلت الصحيفة عن الخارجية أن الإغلاقات ستتم في غضون 3 سنوات . (الأناضول)