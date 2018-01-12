الاتحاد الأوروبي “قلق” من اعتقال إسرائيل للطفلين “عهد” و”الجنيدي”
رام الله: أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن قلقه العميق إزاء اعتقال إسرائيل الطفلين الفلسطينيين عهد التميمي 16 عامًا، وفوزي الجنيدي (16 عامًا)، وقتل الفتى مصعب التميمي (17 عامًا).
وقال الاتحاد في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن “الاتحاد الأوروبي وبعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله تعيد التذكير بأهمية احترام وحماية حقوق الطفل خاصةً أثناء الاعتقال والحجز واتخاذ الإجراءات القضائية”.
ودعا الاتحاد “السلطات الإسرائيلية إلى الرد على الاحتجاجات الفلسطينية بشكل مُتناسب، وفتح تحقيق في حالات القتل خاصةً التي تشمل قاصرين”.
وأضاف البيان أن “حقوق الطفل هي حقوق إنسان، ونحن ندعو إسرائيل إلى التصرف وفقاً لِهذا الأساس كقوة احتلال مكلفة بالمسؤولية فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي”.
وتابع، “يعد الاعتقال الإداري (دون محاكمة) بحق الأطفال، دون توجيه تُهَم رسمية لهم، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص”.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني بينهم 300 طفل، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.
واعتقل الجيش الإسرائيلي، “الجنيدي”، في 7 ديسمبر/كانون أول الماضي، بمنطقة باب الزاوية، وسط الخليل، فيما اعتقل ” عهد” فجر 19 ديسمبر الماضي، في بلدة النبي صالح غربي رام الله، وقتل الفتى التميمي يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري في بلدة دير نظام غربي رام الله. (الأناضول).
أيها الصهاينة العرب ، انظروا جيدا الى هذه اللبؤة . الا تخجلون ؟
This is mega humiliation for pan humanity—
يا سيد أبو يسين أعلم أن نيتك حسنة , ولكن كلمة لبؤة في بعض اللهجات العربية تستخدم للإناث ذوات السمعة السيئة .
إن الاتحاد الأوربي شريك لهم في الجرم الذي يحدث في حق كل الفلسطينيين , وإن كان الجرم من بلد عربية مسلمة لآرسلوا جيوشهم وطيرانهم ليدمر كيانهم كما نري ألآن في سورية واليمن والصومال , كلمة قلق لا تعني عقاب اقتصادي كما يحدث لبلدان أخري وهذا أقل ما يجب أن يفعلوه ولكنهم في السر معهم وجهرا ما هم إلا من المنافقين ألذين يساعدوهم في احتلال فلسطين وقمع الشعب الفلسطيني . وهذه الكلمات مللنا سماعها , نريد أن يحاصروا اقتصاديا ومقاطعتهم تجاريا وإن لم يحدث فهو إثبات لشراكتهم في الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق شعبنا وعقاب الجميع سيكون عند الله عظيم .
الاتحاد الأوروبي “قلق” علي إستحيأ من اعتقال إسرائيل للطفلين “عهد” و”الجنيدي”….. ولكن لو كان الطفلين صهاينه لتحول القلق إلي جنون ولطلبوا عقد جلسه طارئه في مجلس الأمن!!!!