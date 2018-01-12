تركيا تحذر رعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة

أنقرة: حذرت الخارجية التركية، مواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية أو الراغبين بالسفر إليها، مطالبة إياهم بإعادة النظر في خططهم بهذا الشأن.

وفي بيانها الرسمي، طلبت الخارجية من المواطنين الأتراك ممن يخططون السفر إلى أمريكا إعادة النظر في خطتهم، واتخاذهم كافة التدابير اللازمة في حال سفرهم.

وبررت ذلك بوقوع أعمال إرهابية، زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وتعرض مواطنيها الاتراك لاعتقالات عشوائية تستند لشهادات باطلة من أشخاص ليسوا أهلا للثقة.

وأشارت الخارجية في بيانها، إلى تصاعد حدة الأعمال الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة.

وحذّرت من احتمالية استمرار الهجمات المسلحة الإرهابية وعمليات دهس المدنيين بالسيارات، التي قد تقع في مراكز المدن والفعاليات الثقافية ومحطات ميترو الأنفاق، والأبنية العامة، ومراكز العبادة، وحتى سكن طلاب الجامعات.

وشدّد البيان على تحذيره من الاعتقالات العشوائية التي يتعرض لها مواطنون أتراك يؤدون في أمريكا مهاما رسمية أو غير ذلك، استنادا إلى شهادات جهات غير موثوقة.

وأكد البيان إلى صدور أوامر قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، تستند إلى شهادات ملفقة لا أصل لها، من أشخاص ينتسبون إلى تنظيم “غولن” الإرهابي أو متعاطفين معه.(الأناضول).