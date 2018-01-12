ممثلة إسرائيلية تجر الغضب على مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب

بيروت: تعرض مصمم الأزياء اللبناني الشهير إيلي صعب لانتقاد حاد في بلده بعدما ظهرت صورة للممثلة الإسرائيلية غال غادوت بطلة فيلم “المرأة الخارقة” مرتدية لأحد أزيائه على صفحته على انستغرام هذا الأسبوع.

وظهرت غادوت في الصورة وهي مرتدية فستانا أزرق. وشن منتقدو صعب هجوما عليه بالأساس لنشره الصورة على حسابه.

وقالت فرح الشامي مواطنة لبنانية على تويتر: “لا يوجد لدي مشكلة مع ارتدائها لأزياء إيلي صعب، لكن عندي مشكلة مع نشر صورتها على حسابه ويفتخر بجندية إسرائيلية سابقا مرتدية فستانا من تصميمه”.

وأضافت الشامي: “لا تخرب أحد الأشياء القليلة التي تجعلنا نحن الشعب اللبناني نفخر به”.

وأزيلت الصورة من على حساب صعب على انستغرام استجابة للانتقادات، حسبما قالت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة.

وذكرت التقارير أن صعب لم يقم هو مباشرة بنشر الصورة على انستغرام، بل إن الشركة التي كلفها صعب بإدارة حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي هي من قامت بذلك.

ويعيش المصمم اللبناني صعب / 54 عاما/ بين لبنان وباريس وجنيف، في حين لم يعلق على حالة الغضب تلك.

كانت غادوت ظهرت بفستان من أزياء صعب في 9 كانون ثان/ يناير عندما حضرت احتفال المجلس الوطني الأمريكي لمراجعة الأفلام في نيويورك.(د ب أ).