جيش النظام يستهدف وفداً عسكرياً تركيا في ريف حلب

حلب: قال مصدر في المعارضة السورية إن عنصرا في الجيش التركي أصيب في إطلاق نار من قبل قوات النظام السوري في بلدة حيان بريف حلب الشمالي.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة أن “وفداً عسكرياً تركياً تعرض لاستهداف من عناصر من قوات النظام السوري التي رصدت تواجدهم في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، فقامت باستهداف الوفد بقصف مدفعي ما أدى إلى إصابة جندي تركي بجروح طفيفة”.

يذكر أن عناصرا من الجيش التركي والاستخبارات التركية دخلت صباح اليوم الجمعة إلى مدن سورية في مهمة استطلاعية بهدف إقامة نقاط للجيش التركي في بلدتي عندان وحيان في ريف حلب الشمالي.

ويتركز الجيش التركي في عدة مناطق في ريفي حلب وادلب.

كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن عن استئناف عملية درع الفرات في سوريا لتوسيع نطاق النشاط العسكري لبلاده في البلاد.

كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد أعلن في 29 أذار/مارس الماضي انتهاء عملية “درع الفرات” وقال إنه “إذا قررت تركيا تنفيذ عملية أخرى ضد المنظمات الإرهابية سنطلق عليها اسماً مختلفاً”. (د ب أ).