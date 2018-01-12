الاتحاد الإفريقي يدين تصريحات ترامب ويعتبرها “جارحة ومثيرة للغضب”

اديس ابابا:– قال الاتحاد الأفريقي الجمعة ان العبارات المنسوبة الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويصف فيها دول أفريقية بانها “حثالة” تمثل شذوذا عن “السلوك المقبول” وتثير الغضب.

وقالت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي لفرانس برس ان تصريح ترامب يشذ “عن السلوك المقبول”. وأضافت “هذا ليس جارحاً فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الاصول الأفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك”.

(أ ف ب).