روسيا تقول إنها “قتلت من هاجموا قاعدتها الجوية في سوريا”

موسكو: ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الدفاع قالت اليوم الجمعة إنها قتلت مجموعة ما اسمتهم “متشددين” هاجموا القاعدة الجوية الروسية “حميميم” في سوريا في 31 ديسمبر /كانون الأول.

وقتل عسكريان روسيان في هجوم بقذائف المورتر على قاعدة حميميم الجوية الروسية في غرب سوريا في 31 ديسمبر كانون الأول.

وقالت الوزارة أيضا إنها دمرت مخزونا من الطائرات دون طيار في محافظة إدلب بعدما استخدام طائرات دون طيار لمهاجمة القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا الأسبوع الماضي.(رويترز).