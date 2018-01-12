غضب في إفريقيا إزاء تصريحات ترامب

نيروبي: رد الافارقة بغضب واستياء الجمعة على تصريحات نقلتها وسائل الاعلام نسبت الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب وهاجم فيها دولا إفريقية عدة وهايتي واصفا اياها بانها “حثالة”.

وقالت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي لفرانس برس “هذا ليس جارحاً فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الاصول الأفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك”.

واضافت “انه جارح أكثر بالنظر الى الحقيقة التاريخية لعدد الأفارقة الذين وصلوا الى الولايات المتحدة كرقيق”.

وتابعت “الامر ايضا مفاجئ جدا لان الولايات المتحدة تبقى مثالا ايجابيا جدا للطريقة التي يمكن ان تنبثق فيها أمة من الهجرة”، واصفة ما نقل عن ترامب بانه “تصريح يثير غضبا كبيرا ويتنافى تماما مع السلوكيات والممارسات المقبولة”.

وغردت وزيرة خارجية بوتسوانا بيلونومي فنسون-مواتو ان ملاحظات ترامب شكلت “ضربة موجعة” للعلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والدول الافريقية.

واعلنت بوتسوانا الجمعة انها استدعت السفير الامريكي لديها لتعرب عن “استيائها” ازاء التصريحات “العنصرية” التي نسبت الى ترامب، وقالت الخارجية في بيان “نعتبر ان تصريحات الرئيس الاميركي الحالي غير مسؤولة وعنصرية الى حد بعيد”.

وكتب بطل العالم السابق في العاب القوى برنار لاغا الذي يحمل الجنسية الامريكية منذ 2004 على تويتر “انا ابن قارة عريقة اسمها افريقيا وفخور بذلك. ان ارثي متجذر بعمق في جذوري الكينية. سيد ترامب، افريقيا ليست مكانا قذرا”.

واذ عبروا عن استيائهم من الملياردير الذي بات رئيسا، تقاسم كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لناطحات سحب حديثة او مشاهد رائعة عن بلدانهم.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت ان الملياردير الجمهوري استقبل في مكتبه عددا من اعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع يقترح الحد من لم الشمل العائلي. في المقابل سيسمح الاتفاق بتجنب طرد آلاف الشبان الذين وصلوا في سن الطفولة الى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها ان ترامب سأل خلال المناقشات “لماذا يأتي كل هؤلاء الاشخاص القادمين من حثالة الدول الى هذا البلد؟”.

ولمح الرئيس الامريكي الجمعة الى انه لم يستخدم العبارات المسيئة التي أثارت غضب الامم المتحدة ودفعتها الى وصف كلامه بأنه “عنصري”. وكتب ان “اللهجة التي استخدمتها في الاجتماع كانت قاسية لكنني لم استخدم هذه الكلمات”.

لكن السناتور الديموقراطي ديك دوربن أكد ان ترامب استخدم كلمة “حثالة” مرات عدة للإشارة الى بعض الدول خلال اجتماع الخميس في البيت الابيض محوره ملف الهجرة.

- “قارة حثالة” -

من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف “إذا تأكد ذلك، فإنها تعليقات صادمة ومعيبة من جانب رئيس الولايات المتحدة. آسف، ولكن لا كلمة اخرى (لوصف ما قاله ترامب) سوى عنصرية.”.

وكتب الغاني ادمون برايم ساربونغ على موقع فيسبوك “سيد ترامب، سأرافقك يوما الى بلد حثالة اسمه غانا”.

واضاف “المحطة الاولى ستكون قصر اوسو ثم قصر ايلمينا ومن ثم أكثر من اربعين قلعة استخدمت لاعتقال نحو ثلاثين مليون عبد ضربوا واقتيدوا بحرا (الى القارة الامريكية). ولاحقا، سأروي لك تاريخ افريقيا وكيف حولها اناس مثلك الى قارة حثالة”.

وصرح المعلق السياسي الكيني باتريك غاتارا لوكالة فرانس برس ان تصريحات ترامب لا تنطوي على “اي جديد” من جانب ادارة امريكية “عنصرية وجاهلة”.

وقال “هذا لا يختلف عما تقوله هوليوود او وسائل الاعلام الغربية عن افريقيا منذ عقود. وما يشكل اهانة أكبر هو نفاق جميع من يدينون ترامب، علما بانه ينبغي ادانته، من دون النظر الى لهجتهم وسلوكهم”.

ودعا الناشط الكيني بونيفاس موانغي عبر تويتر الى “عدم الخلط بين حثالة القادة الذين ننتخبهم نحن الافارقة وقارتنا الجميلة”، مضيفا ان “قارتنا مباركة لكن (مسؤولين) إمبرياليتين اغتصبوها بالتعاون مع قادتنا الحثالة منذ اجيال”.

وفي جنوب افريقيا، اعتبر حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم ان تصريحات ترامب “مهينة للغاية”، فيما وصفها اتني ويك اتني المتحدث باسم رئيس جنوب السودان الذي يشهد حربا منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 بانها “مشينة”.

في المقابل، اكدت مواطنة سودانية جنوبية تقيم في جوبا لفرانس برس ان تصريحات ترامب “في محلها تماما” وقالت “يوجهون الينا اهانات مماثلة بفضل قادتنا الافارقة”.

وكذلك في نيجيريا، اكد كثيرون عبر تويتر ان بلادهم “حثالة”.(أ ف ب).